Manger toutes les couleurs d'aliments pour avoir un régime sain

Une assiette colorée, c'est beau. Mais saviez-vous que manger toutes les couleurs vous assure un régime sain ? Dans un article, la BBC analyse cette façon de se nourrir, on décrypte.

Manger toutes les couleurs de l'arc-en-ciel permet d'avoir une alimentation variée, essentielle à notre bonne santé. Un bon exemple est le régime méditerranéen. Il est souvent considéré comme le plus sain par les scientifiques. Il contient beaucoup de fruits, de légumes et de graisses saines qui assemblés donnent des assiettes très colorées.

Manger beaucoup de couleurs peut réduire le risque de manquer des nutriments essentiels.

Les aliments de couleurs différentes ont des avantages qui varient. Les bleus et violets ont une teneur élevée en anthocyanine, un pigment végétal, associé à la réduction du risque de maladie cardiaque et de diabète de type 2. Les caroténoïdes (dans les aliments orange) et les flavonoïdes (aliments jaunes) ont des effets anti-inflammatoires. Les flavones peuvent réduire le risque de maladie cardiaque. Certaines études montrent que les flavonoïdes peuvent bloquer la neurotoxicité dans le cerveau, qui causerait la maladie d'Alzheimer.

Manger toutes les couleurs pourrait aussi nous pousser à consommer plus de fruits et de légumes. Et ça, il n'y a plus besoin de le rappeler, c'est ce qu'il y a de mieux pour la santé. Mais un régime arc-en-ciel ne se limite pas aux fruits et légumes, il comprend d'autres aliments naturels : les herbes, les épices, les légumineuses, les noix, etc.

Pas de panique tout de même, il ne faut pas chercher absolument à avoir toutes les couleurs dans chacune de ses assiettes, ce serait trop compliqué. L'idée reste la même pour tout : c'est d'équilibrer ses repas sur la journée.