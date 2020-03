Manger du tofu abaisserait le risque de maladies cardiaques.

Des scientifiques du Harvard Medical School and Brigham and Women's Hospital ont analysé des données concernant plus de 200.000 personnes en bonne santé en début d'étude. On demanda aux participants de remplir des questionnaires concernant leur alimentation tous les deux à quatre ans, alors qu'on testait aussi leur santé cardiaque.

L'auteur de l'étude a aussi ajouté qu'il n'existait pas de lien de cause à effet entre les isoflavones et le risque de maladies cardiaques, juste une association .

Il tient à souligner que les bienfaits sur la santé des isoflavones nécessiterait de plus amples recherches. "Malgré ces résultats, je ne pense pas que le tofu soit la panacée ", a noté le professeur Sun. "La qualité de l 'alimentation globale reste essentielle, et le tofu peut être une composante très saine."

L'auteur a précisé que dans ces pays, le risque de maladie cardiaque est plus faible que dans ceux où l'alimentation est plus carnée et faible en légumes.

Parmi d'autres facteurs

De nombreux autres facteurs peuvent influer sur le développement de telles maladies : le manque d'exercice physique, les antécédents familiaux et les habitudes quotidiennes des sujets. "Par exemple, les femmes plus jeunes qui sont plus actives et sportives ont tendance à adopter une alimentation plus saine, qui pourrait inclure plus d'aliments riches en isoflavones comme le tofu", explique l'auteur de l'étude.

On trouve aussi des isoflavones dans les fèves de soja edamame, les pois chiches, les pois cassés, les pistaches et les cacahuètes.

En revanche, aucun lien n'a été trouvé entre le lait de soja (souvent sucré et trop industriel) et un abaissement du risque de maladies cardiaques.