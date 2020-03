Malgré le confinement, les pédiatres appellent à ne pas reporter la vaccination des bébés.

La crise du coronavirus et le confinement ne doivent pas conduire les parents à repousser de plusieurs mois la vaccination des enfants de moins de deux ans contre des maladies potentiellement graves, comme la rougeole ou la méningite, ont alerté les syndicats français de pédiatres.

"Il serait assez ridicule de ne pas prévenir des maladies déjà maîtrisées, au nom d'une maladie qui épargne les bébés", a résumé le Dr Mariam-Natacha Haidara. "Avec la peur et les contraintes du confinement, les parents ne se présentent plus aux consultations obligatoires de pédiatrie et aux différentes vaccinations obligatoires", s'alarme le Dr Haidara.