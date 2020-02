Maladies rares: l'errance diagnostique est encore trop importante.

Plus

Elles touchent environ 300 millions de personnes dans le monde. Souvent qualifiées d'"handicap invisible", les maladies rares font l'objet d'un isolement social et d'un diagnostic médical tardif. Dans le monde, le nombre de personnes atteintes de maladies rares est estimé à 300 millions, d'après les conclusions de travaux dirigés par l'Inserm et l'ONG Eurordis. On répertorie aujourd'hui plus de 6.000 maladies rares, dont plus de 70% d'origine génétique. L'origine n'est identifiée que pour une maladie sur deux.

Des années d'incertitude Selon une enquête de l'association Alliance Maladies Rares, l'errance diagnostique, c'est-à-dire la période comprise entre l'apparition des premiers symptômes et la date d'un diagnostic précis dépasse les cinq ans pour plus d'un quart des malades. Isabelle, 53 ans et originaire du Val-d'Oise (France), est, tout comme ses quatre enfants, atteinte d'une maladie rare. Touché par une anomalie chromosomique, son fils Valentin est décédé en 1993. Pour ses trois autres enfants, l'errance diagnostique a duré entre 8 et 24 ans. Quant à Isabelle, son errance diagnostique dure depuis 7 ans. "On doit se battre sur tous les fronts, pendant des années. On prend des claques. On continue d'espérer qu'on va atteindre le Graal tant désiré", explique-t-elle. "Aux yeux de nos proches, on quitte le statut de Monsieur et Madame tout le monde. On devient différents", a-t-elle témoigné lors d'une conférence de presse organisée à Paris le mardi 25 février à Paris par l'AFM-Téléthon.