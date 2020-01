Maladies cardiaques: les facteurs de risque ne sont pas les mêmes chez les femmes et les hommes.

Une chercheuse norvégienne de l'université de Bergen a étudié les différents facteurs de pathologies cardiovasculaires chez les femmes et chez les hommes. Les résultats montrent que la ménopause augmente les risques d'obésité et d'hypertension, deux facteurs de risques majeurs dans les maladies cardiaques.

L'équipe de la Pre Gerdts a comparé les facteurs de risque courants des maladies du cœur et la façon dont ils affectent différemment les hommes et les femmes. La recherche s'est notamment penchée sur les différences entre les sexes en ce qui concerne les effets de l'obésité, de l'hypertension et du diabète.

Longtemps considérée comme une maladie d'homme, l'insuffisance cardiaque touche pourtant plus fortement les femmes . Une nouvelle recherche menée par l'université de Bergen en Norvège et publiée dans la revue Nature Medicine rappelle qu'un plus grand nombre de femmes que d'hommes meurt d'insuffisance cardiaque

Le facteur œstrogène

L'une des principales différences entre les femmes et les hommes en matière de maladies cardiaques est liée à l'hormone sexuelle œstrogène. Cette dernière empêche la formation de tissu conjonctif dans le cœur, ce qui rend le cœur plus difficile à pomper.

Après la ménopause, les femmes perdent un grand nombre d’œstrogènes, ce qui rend leurs artères plus rigides et plus vulnérables aux maladies. Chez les hommes, les effets sont inversés.

Selon l'étude, la prise de poids sur le long terme joue également un rôle décisif. 11% des femmes et 15% des hommes sont obèses. "L'obésité augmente avec l'âge et cette tendance est plus marquée chez les femmes que chez les hommes. Elle multiplie par trois le risque d'hypertension artérielle qui, à son tour, augmente le risque de maladie cardiaque", souligne la Pre Gerdts.

Ajoutés au fait que les femmes fument désormais en plus grand nombre que les hommes, ces facteurs de risques rendent donc les femmes plus vulnérables aux maladies cardiaques et des traitements spécifiques et adaptés doivent être mis en œuvre, conclut l'étude.