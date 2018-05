Maladie de Lyme : comment se protéger cet été

Aux États-Unis a lieu au mois de mai le Lyme Disease Awareness Month, un mois entier consacré à la prévention de la maladie de Lyme. Un rappel utile pour les Américains mais pour nous autres Européens également: attention aux piqûres (ou plutôt morsures) de tiques lorsqu'on se promène dehors

Aux États-Unis, les maladies transmises par les piqûres et morsures de moustiques, de tiques et de puces ont triplé entre 2004 et 2016, et les experts avertissent qu'il est plus important que jamais de se protéger des morsures de tiques. Voici quelques points-clés à ne pas oublier pour se protéger cet été.

Comment peut-on se prémunir contre la maladie de Lyme?

Pour éviter les morsures, qui peuvent transmettre à l'homme, si la tique est infectée, la bactérie Borrelia burgdorferi, il convient de se couvrir les bras et les jambes avec des vêtements longs lorsqu'on est à la campagne, d'utiliser du répulsif anti-insectes et de réduire le temps passé dans les zones où vivent les tiques, c'est-à-dire les hautes herbes, les sous-bois humides, les prairies, les prés et les champs.

Une fois rentré, vérifiez qu'aucune tique ne s'est accrochée sur vous, notamment sous les aisselles et autres plis de la peau, sur le cuir chevelu ou dans le nombril, afin de la (ou les) retirer le plus vite possible.

Comment retirer une tique de sa peau?

Il ne faut pas tarder afin d'éviter l'infection.

Utilisez une pince spéciale achetée en pharmacie (ou à défaut, des ciseaux à petit bout) et placez-la sous la tique en passant aussi près de votre peau que possible.

Ensuite, tirez vers le haut en appliquant une force régulière et sans faire tourner la pince, au risque, sinon, de casser la tique et d'en laisser des morceaux dans votre peau. Si cela se produit, travaillez avec une paire de ciseaux ou, si c'est trop difficile, laissez les morceaux et attendez que votre peau se soigne.

Après avoir enlevé la tique, nettoyez la zone avec de l'alcool, de l'iode, ou tout simplement du savon et de l'eau.

N'oubliez pas de surveiller vos animaux

Les chiens et chats peuvent aussi attraper la maladie. Et bien que les animaux atteints ne puissent pas transmettre la maladie à l'homme, ils peuvent en revanche ramener des tiques infectées à la maison. Ainsi, procédez à l'inspection de leur peau en cas de doute.

Restez attentifs aux symptômes

Diagnostiquer la maladie de Lyme tôt permet de traiter les patients avec les antibiotiques appropriés dès les premiers stades, ce qui mène généralement à une guérison rapide et complète.

Les symptômes typiques de la maladie sont la fièvre, la fatigue et les maux de tête, ainsi que le plus caractéristique de tous, une éruption cutanée très facilement reconnaissable grâce son motif circulaire, son diamètre pouvant atteindre plusieurs centimètres, et une zone plus claire au milieu. L'érythème peut mettre des jours ou des semaines à apparaître, et bien qu'il ne soit ni douloureux et ne démange pas, il représente le premier stade de la maladie de Lyme.