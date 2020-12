Lorsque vous mangez des moules, vous consommez également… des microplastiques.

Les espèces de moules les plus consommées contiendraient des microplastiques et ce, partout dans le monde, révèlent des chercheurs de l'Université de Bayreuth (Allemagne). Parmi les échantillons prélevés, les moules de l'Atlantique Nord et du Pacifique Sud étaient les plus contaminées.

L'équipe s'est intéressée à la présence de microplastiques dans les quatre espèces de moules les plus vendues dans les supermarchés de douze pays à travers le monde. Il s'agit non seulement de moules d'élevage mais également de moules sauvages provenant de la mer du Nord, de la mer Méditerranée, de l'océan Atlantique, de l'océan Pacifique Sud, de la mer de Chine méridionale, ou du golfe de Thaïlande.