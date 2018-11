Longévité: ce n'est pas la taille qui compte mais le nombre de neurones

Une étude récente, publiée dans le "Journal of Comparative Neurology", affirme que c'est le nombre de neurones dans le cerveau qui détermine la longévité de l'individu et sa maturité sexuelle.

Un être humain vit plus longtemps qu'un gorille parce qu'il a plus de neurones. Une étude menée par Suzana Herculano-Houzel, du département de psychologie et de biologie de la Vanderbilt University, a déterminé que c'est le nombre de neurones qui détermine la longévité et la maturité d'un individu.