Les végétariens seraient en meilleur santé que les mangeurs de viande.

D'après les conclusions , les végétariens semblent être en meilleure santé que les personnes consommant de la viande et ce, indépendamment de l'âge, du poids, du tabagisme et de leur niveau de consommation d'alcool. Ces résultats ont été présentés au Congrès européen sur l'obésité (ECO).

Les végétariens moins exposés aux maladies chroniques

En analysant les échantillons de sang et d'urine des candidats, les chercheurs ont examiné le lien de chaque régime sur 19 biomarqueurs liés au diabète, aux maladies cardiovasculaires, au cancer, à la santé du foie, des os et des articulations et à la fonction rénale.

Résultat, les végétariens ont un niveau "significativement plus faible de 13 biomarqueurs, notamment le cholestérol".

"En plus de ne pas manger de viande rouge et transformée, liées à des maladies cardiaques et à certains cancers, les personnes qui suivent un régime végétarien ont tendance à consommer plus de légumes, de fruits et de noix, qui contiennent plus de nutriments, de fibres et d'autres composés potentiellement bénéfiques", explique le Dr Carlos Celis-Morales de l'Université de Glasgow.

"Ces différences nutritionnelles peuvent aider à expliquer pourquoi les végétariens semblent avoir des niveaux plus faibles de biomarqueurs de maladies qui peuvent conduire à des dommages cellulaires et à des maladies chroniques", conclut-il.