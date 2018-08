Les vapoteurs quotidiens doubleraient leur risque de crise cardiaque

Une vaste étude américaine montre que les personnes qui vapotent tous les jours voient presque doubler leur risque d'attaque cardiaque par rapport aux personnes qui ne touchent pas à la cigarette électronique. Ce risque était même plus élevé chez les personnes adeptes à la fois de la cigarette électronique et du tabac traditionnel.

Des chercheurs de l'Université de Californie San Francisco et de l'Université George Washington se présentent comme les premiers à avoir étudié le lien entre vapotage et crise cardiaque.

Pour cette étude, l'équipe a rassemblé des données concernant 69.452 participants interrogés sur leur consommation de tabac, sur leur utilisation de la cigarette électronique et sur leur historique de crise cardiaque.

Les réponses ont montré que sur les 9.352 participants adeptes (passés ou actuels) de la cigarette électronique, 333 (soit 3,6%) avaient subi une crise cardiaque (confirmée par un professionnel de santé).

Ce chiffre était encore plus important chez les personnes qui vapotaient quotidiennement: 6,1% de ces participants avaient subi une crise cardiaque.

Les scientifiques ont aussi montré que le vapotage quotidien entraînait des risques comparables au fait de fumer des cigarettes traditionnelles chaque jour.

Leurs résultats ont par ailleurs montré que le fait de vapoter et fumer en parallèle, le schéma le plus répandu chez les fumeurs de cigarette électronique, était encore plus dangereux pour la santé que l'utilisation d'une seule forme de cigarette. On notera que chez les personnes qui fumaient et vapotaient chaque jour, leur risque de subir une crise cardiaque était 4,6 fois supérieur aux personnes qui n'avaient jamais fumé l'un de ces produits.

"La plupart des adultes qui vapotent continuent à fumer des cigarettes", a expliqué le directeur de l'étude Stanton Glantz. "Alors qu'ils pensent réduire leurs risques sur la santé, nous avons trouvé que le risque d'attaque cardiaque des cigarettes électroniques s'ajoute aux risques émanant de la cigarette."

Bien que les auteurs aient noté un "effet durable" sur la santé même chez les anciens fumeurs, les nouvelles ne sont pas que mauvaises, les scientifiques ayant trouvé qu'il pourrait ne pas y avoir de risque accru d'attaque cardiaque chez les anciens vapoteurs ou chez les vapoteurs occasionnels.

"Le risque de crise cardiaque chute immédiatement après l'arrêt de la cigarette", a noté le professeur Glantz. "Nos résultats suggèrent qu'il en va de même lorsqu'ils arrêtent de vapoter."

Bien que la cigarette électronique soit souvent présentée comme une alternative moins nocive aux cigarettes traditionnelles, de récentes recherches ont montré qu'elle pouvait contribuer à plusieurs types de maladies cardiovasculaires et pulmonaires.

Ces résultats ont été relayés en ligne sur l'American Journal of Preventive Medicine.