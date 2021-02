Les trackers de sommeil sont-ils vraiment efficaces ?

Les appareils connectés destinés à suivre - et donc améliorer - le sommeil sont de plus en plus populaires. Mais que valent-ils réellement ? Une équipe de chercheurs américains s'est penchée sur le sujet, révélant que les trackers commercialisés à grande échelle sont loin d'être égaux en termes d'efficacité.

S'il est facile de savoir si l'on a passé une nuit blanche ou non, il est plus compliqué d'évaluer avec précision le temps passé à dormir, voire à se réveiller, et plus encore d'analyser avec certitude l'efficacité de ce sommeil.

Depuis quelques années déjà, de petits appareils connectés se sont invités dans notre quotidien pour réaliser cette tâche pendant que vous vous laissez tranquillement bercer par les bras de Morphée. Mais peu d'études indépendantes ont jusqu'ici évalué l'efficacité de ces trackers, de plus en plus nombreux sur le marché.