Les technologies plus que jamais au chevet de la santé avec la pandémie.

La pratique de la médecine chamboulée par la crise sanitaire

La demande pour les services de télémédecine devrait augmenter de 64% aux Etats-Unis, selon les chercheurs du cabinet Frost & Sullivan, augmentant d'autant le besoin pour des plateformes de communication pratiques et efficaces et des appareils médicaux chez les particuliers.

"On a appris que passer du temps dans des salles d'attente avec d'autres patients malades pouvait être problématique et les gens cherchent d'autres moyens de se faire soigner", remarque Samir Qamar, médecin généraliste et créateur de MedWand, un outil permettant au patient de prendre lui-même sa tension, sa température, sa pression sanguine et autres, et de transmettre les résultats directement via l'ordinateur. Il devrait être lancé dans l'année.

La pandémie a montré les lacunes de la technologie, comme le fait que certains patients n'ont tout simplement pas accès à internet, souligne M. Qamar, qui doit s'exprimer lors du CES. "L'un des gros problèmes réside dans la difficulté d'examiner les patients à distance", dit-il aussi.