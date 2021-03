Les règles changent la structure du cerveau des femmes à chaque cycle

Le cycle menstruel a des effets étranges sur les femmes : de la capacité à arrêter de fumer aux types de rêves, les règles ont un impact sur le corps mais également sur la structure même du cerveau. Les règles et leurs effets sur le corps et l’humeur de la femme passionnent depuis l’Antiquité. Platon déjà avait une vision très poétique des douleurs menstruelles et des humeurs parfois changeantes qui les accompagnent : l’utérus serait triste de ne pas avoir enfanté.

Les ovaires aux commandes ! Si les idées (souvent masculines) pour expliquer les effets des règles sur les femmes sont plus fantaisistes les unes que les autres (l’utérus se baladerait dans le corps, perdu), une étude récente prouve que le cerveau des femmes évolue pendant le cycle et lui offre des avantages plutôt intéressants. Ce n’est pas l’utérus qui a la plus grande influence mais bien les ovaires. En effet, ils libèrent des œstrogènes et de la progestérone tout au long du cycle. Si leur but premier est d’épaissir la muqueuse de l’utérus pour accueillir le fœtus et de libérer l’ovule au bon moment, ils ont également des effets sur le cerveau et le comportement des femmes. Lire aussi : Féminin, masculin… : notre cerveau a-t-il un sexe ? En 2002, une étude a été faite pour tenter de comprendre comment les fluctuations des taux d’œstrogènes affectent les femmes au cours de chaque cycle. Il en ressort que certaines capacités étaient meilleures ou moins bien en fonction du moment du cycle et donc de la quantité d’œstrogènes et de progestérone dans le corps. Par exemple, la perception spatiale est bien meilleure quand les niveaux d’hormones sont bas et les compétences verbales améliorées quand ils sont hauts.

Les hormones modifient l’hippocampe et l’amygdale Les hormones ont une influence particulière sur deux régions spécifiques du cerveau : l’hippocampe et l’amygdale. L’hippocampe, qui est lié au stockage des souvenirs, des femmes est agrandi chaque mois quand les hormones sont plus présentes et permet ainsi aux femmes d'avoir une meilleure mémoire. L’amygdale, qui nous aide à traiter les émotions et en particulier la peur, est également renforcée par les hormones, selon cette étude. Ce qui expliquerait pourquoi les femmes ont de meilleures compétences sociales et plus d'empathie. Lire aussi : Connaissez-vous les 4 saisons de votre cycle menstruel ? Beaucoup pensent que ces changements, vus comme des avantages, seraient liés à l’évolution et permettraient une meilleure reproduction de l’espèce mais d’autres études prouvent que cela n’a pas d’influence sur la reproduction.