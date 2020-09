Les promesses du CBN en médecine

Comment fonctionnent les cannabinoïdes ?

Les effets du cannabis sont dus à l'existence du système endocannabinoïde dans le corps humain. Présent chez tous les vertébrés, ce système, découvert au début des années 90, se compose de cannabinoïdes, de récepteurs cannabinoïdes (appelés CB1 et CB2) et d'enzymes. Il a une fonction de régulation, qu'il accomplit en maintenant un équilibre cellulaire dans le corps humain.

Les molécules cannabinoïdes exogènes que l'on trouve dans le cannabis, comme le THC et le CBD, font l'objet de recherches médicales et sont déjà en vente pour des usages médicaux dans de nombreux pays. Le THC est une molécule psychoactive réputée pour ses propriétés euphorisantes, désinhibant et stimulantes, et est utilisée en médecine pour atténuer les effets secondaires des chimiothérapies ou les douleurs liées à l'endométriose.

Le CBD est plus connu pour ses bienfaits relaxants, mais n'est pas psychoactif. En effet, tandis que le THC agit sur le récepteur CB1 (action directe sur le cerveau) et est considéré comme une drogue par la Convention sur les susceptances psychotropes de l'ONU, le CBD, qui n'agit que sur le récepteur CB2 (système immunitaire et système nerveux), n'est pas considéré comme une drogue.