Les probiotiques ne sont pas toujours bons pour la santé

Une étude publiée dans The Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) aux Etats-Unis prouve que les probiotiques ne sont efficaces que si la barrière intestinale est en bonne santé

Les probiotiques, sont des micro-organismes vivants (des bactéries ou des levures) qui, ingérés en quantité suffisante, ont, normalement, un effet bénéfique sur la santé.

Ces compléments alimentaires sont composés le plus souvent de Lactobacillus et Bifidobacterium, des "bonnes bactéries" présentes en très grandes quantités dans notre corps (flore intestinale, vaginale, buccale...). L'objectif des probiotiques est donc de renforcer l'action de ces bonnes bactéries, dont le nombre est parfois insuffisant dans notre corps pour pouvoir se défendre.

Des chercheurs de l'école d'ingénieurs de Crockrell, à Austin au Texas, ont analysé le fonctionnement du système digestif, principalement au niveau des intestins, afin de connaître l'efficacité réelle des probiotiques.

Les chercheurs Hyun Jung Kim et Woojung Shin ont utilisé une puce pour y examiner l'inflammation de l'intestin. Les puces sont composées de cellules humaines vivantes servant à modéliser divers organes. Cette recherche constitue une révolution dans la recherche puisque c'est la première fois que des chercheurs utilisent une puce pour montrer comment une maladie se développe dans le corps humain.

L'intestin est recouvert d'une muqueuse: une couche monocellulaire délicate qui protège le reste du corps contre d'autres bactéries potentiellement nocives présentes dans l'intestin. Cette muqueuse est nommée barrière intestinale ou épithélium.

D'après l'étude, lorsque la barrière intestinale est perturbée, cela crée une inflammation. Les probiotiques n'ont aucune efficacité si la santé de l'épithélium est altérée.

Dans un environnement sain, les probiotiques peuvent réellement aider mais si la barrière intestinale est fragilisée, les probiotiques peuvent être nocifs.

Au même titre que toute autre bactérie peut l'être lorsqu'elle est libérée dans le corps humain à cause d'une barrière intestinale endommagée.

Cette découverte permet de se concentrer sur les réelles causes des troubles intestinaux et digestifs, en personnalisant le diagnostic. Ces recherches vont pousser le corps médical à se concentrer sur les raisons, spécifiques à chaque patient, pour lesquelles la barrière intestinale est fragilisée, et à proposer un traitement approprié.



Le professeur Woojung Shin prévoit de développer des modèles plus personnalisés de maladies intestinales, telles que les maladies inflammatoires de l'intestin ou le cancer colorectal, afin de déterminer comment le microbiome intestinal contrôle l'inflammation, les métastases du cancer et l'efficacité de l'immunothérapie du cancer.