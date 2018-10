Les pilules contraceptives combinées permettent-elles de réduire le risque de cancer de l'ovaire?

Une vaste étude européenne laisse penser que les femmes qui prennent un contraceptif oral combiné, qui contient des doses moindres d'œstrogène, enregistreraient un risque abaissé de cancer de l'ovaire.

Cette étude, menée par des chercheurs de l'Université d'Aberdeen en Ecosse et de l'Université de Copenhague au Danemark, parue cette semaine dans The BMJ, s'est fondée sur des registres nationaux pour rassembler des données concernant près d'1,9 million de Danoises âgées de 15 à 49 ans, entre 1995 et 2014.

Ces femmes ont été classées en trois groupes: celles qui n'avaient jamais pris la pilule (n'ayant jamais reçu de contraception hormonale), les femmes actuellement ou récemment sous pilule (qui avaient arrêté il y a moins d'un an) et les anciennes utilisatrices (qui avaient arrêté de la prendre il y a plus d'un an). La grande majorité des femmes participantes, 86%, prenaient un contraceptif oral combiné (aussi connu sous le nom de pilule de 3ème et 4ème générations).

Les résultats ont montré que le nombre de cas de cancer de l'ovaire était plus important chez les femmes qui n'avaient jamais reçu de contraceptif oral et plus faible chez celles qui prenaient actuellement ou avaient pris la pilule.

La réduction du risque de cancer chez les utilisatrices actuelles était aussi plus forte si elles prenaient un contraceptif hormonal depuis plus longtemps.

Les chercheurs ont par ailleurs trouvé qu'après l'arrêt de la pilule, la baisse du risque de cancer de l'ovaire se réduisait au fil du temps, et qu'elle n'était plus significative 10 années après l'arrêt.

En revanche, les scientifiques n'ont pas réussi à prouver que les produits uniquement progestatifs avaient un effet protecteur mais ils ont tenu à préciser que le nombre de femmes qui prenaient ce type de pilule était trop limité pour réussir à détecter des effets.

Les résultats s'inscrivent dans la lignée de recherches précédentes, qui avaient montré que les femmes qui prenaient la forme plus ancienne de contraceptifs oraux, contenant un niveau plus élevé d'œstrogène, enregistraient aussi un risque moindre de cancer de l'ovaire.

On notera cependant que comme cette étude se fonde principalement sur l'observation, les chercheurs tiennent à souligner qu'aucune conclusion peut être tirée tant sur les causes et les effets, surtout que l'étude ne s'est pas intéressée aux femmes plus âgées, chez lesquelles le cancer de l'ovaire est le plus prévalent.

"A partir de nos résultats, les contraceptifs hormonaux contemporains restent associés à un risque moindre de cancer de l'ovaire chez la femme en âge de procréer, avec des modèles similaires vus chez les produits combinés plus anciens", ont commenté les auteurs, qui ont aussi précisé que "la baisse du risque semble se poursuivre après l'arrêt d'utilisation, bien que la durée des bienfaits soit incertaine".