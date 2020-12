Les personnes victimes de discriminations raciales vieilliraient plus vite, révèle une étude

800 familles afro-américaines pendant 25 ans

Ces résultats proviennent d’une étude d’envergure, The Family and Community Health Study (FACHS), qui a suivi plus de 800 familles afro-américaines pendant près d’un quart de siècle pour examiner l’impact de certains facteurs sur les parents et leurs enfants. Pour ce faire, des données ont été collectées auprès des participants tous les 2-3 ans, notamment par enquêtes autodéclarées. Au cours des dernières années, les chercheurs ont également eu recours à des prélèvements sanguins qui permettent par exemple de déterminer si tel ou tel participant est biologiquement plus âgé ou plus jeune que son âge chronologique.

Dans ce cas précis, les auteurs de l’étude se sont intéressés à l’impact des discriminations raciales sur la santé de ces familles afro-américaines. Les recherches se sont concentrées sur 368 participants avec des données d’expression génétique utilisables pour le calcul du vieillissement accéléré, ainsi que des données sur d’autres variables comme les discriminations raciales et la dépression.