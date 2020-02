Les personnes les plus sportives sont également celles les plus susceptibles de varier les exercices.

Une étude sur les habitudes de sport d'adultes américains montre que les personnes qui s'entraînent le plus sont également celles les plus à même de pratiquer plusieurs activités sportives différentes.

Une disparité hommes/femmes

L'étude a analysé les schémas d'activité physique (fréquence, durée et type d'exercice) de 9.816 adultes américains. Elle révèle que la marche est l'activité physique la plus pratiquée: plus de 30% des adultes ont déclaré marcher en moyenne quatre fois par semaine pendant environ 40 minutes. Viennent ensuite le vélo et la danse.

L'étude montre que les adultes les plus actifs ont participé à 5 activités sportives au cours du dernier mois, contre 2 chez les moins actifs. Les personnes les plus susceptibles d'être actives sont des hommes jeunes, non-fumeurs et qui ont suivi des études supérieures.

Les femmes sont plus susceptibles de s'engager dans des activités physiques plus courtes, mais fréquentes.

"Il existe plusieurs obstacles liés aux horaires et à la vie en société qui pourraient expliquer pourquoi ce modèle d'activité plus courte et plus fréquente peut être plus accessible aux femmes qu'aux hommes. Par exemple, les recherches montrent que les femmes ont moins de temps libre que les hommes puisqu'elles déclarent en moyenne 13,2 heures consacrées aux tâches ménagères par semaine contre 6,6 heures pour les hommes", observe Susan Malone.