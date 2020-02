Les pères qui s'impliquent dans leur rôle de futur parent pourraient aider à préserver la santé de leur enfant.

Grossesse et comportements à risques

Une étude américaine s'est penchée sur les comportements de santé à risques adoptés par les femmes enceintes et les jeunes mères. L'analyse a été effectuée à partir de certificats de naissance, de déclarations de reconnaissance de paternité et de données des centres assurant un suivi continu des comportements, attitudes et expériences des mères avant, pendant et peu de temps après la grossesse.

Les femmes non mariées sont moins susceptibles de bénéficier de soins prénataux et davantage enclines à boire de l'alcool et à fumer pendant et après la grossesse.

Ces différents critères se sont avérés encore plus élevés lorsque la mère était seule et en l'absence de reconnaissance de paternité, précise l'enquête.