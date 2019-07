Les pères fumeurs affecteraient la fertilité à venir de leurs garçons même avant la conception

Des chercheurs danois ont montré que les pères qui fumaient avant la conception ou avant la naissance de leur enfant pouvaient détériorer la qualité du sperme de leurs futurs garçons.

Cette étude, menée par des chercheurs du Bispebjerg Frederiksberg Hospital au Danemark, était une analyse de suivi de 778 jeunes hommes tous âgés de 19 ans et qui étaient les fils de mères enregistrées dans la cohorte des naissances danoises entre 1996 et 2002.

Ces chercheurs ont collecté des informations sur la consommation de tabac des parents à partir des dires des mères consignés vers la 16ème semaine de grossesse.

La qualité du sperme des jeunes hommes a été évaluée en fonction de critères fixés par l'Organisation Mondiale de la Santé comprenant la concentration de spermatozoïdes, le nombre total de spermatozoïdes, leur morphologie et leur motilité.

Les fils de pères qui avaient fumé quotidiennement (mais dont les mères ne fumaient pas) présentaient une concentration abaissée de 8% de spermatozoïdes et moins 9% du nombre total de spermatozoïdes par rapport aux enfants de pères non fumeurs.

De plus, cette association restait avérée même après avoir pris en compte d'autres facteurs aggravants tels que l'âge des pères, la consommation d'alcool et de caféine...

Même s'il est bien connu que les mères qui fument au cours de la grossesse peuvent entraîner des effets négatifs sur la santé de leur enfant à naître, les effets du tabac en amont de la grossesse sont moins bien connus.

"Des études précédentes se sont intéressées à l'association entre la consommation paternelle de tabac et la qualité du sperme mais ces études étaient limitées", a noté le Dr. Sandra Søgaard Tøttenborg. "Notre étude est plus vaste et étaie les précédentes sur le fait que la consommation tabagique parentale est associée à des baisses de concentration de sperme chez la descendance masculine, que la mère fume ou non."

Cependant, le Dr. Tøttenborg a ajouté que l'effet serait encore décuplé si les mères, et non les pères, avaient fumé.

"Nos résultats ont montré une association avec la consommation tabagique paternelle", a noté le Dr. Tøttenborg, "mais l'effet produit par la consommation de tabac par la mère est bien plus important". "Si la mère fumait et que le père était non-fumeur, la réduction de la concentration du sperme était de 26% et le décompte total était réduit de 46%. C'est certainement pire pour les enfants quand la mère fume."

Mais la chercheuse a tenu à préciser qu'une baisse de 8 à 9% de concentration du sperme n'était pas à prendre à la légère et pouvait avoir des effets sur la fertilité future des garçons.

Ces résultats ont été présentés par le Dr. Tøttenborg lors de la 35ème édition du congrès annuel de l'ESHRE (European Society of Human Reproduction and Embryology) à Vienne.