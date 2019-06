Les pays d'Amérique latine sont les plus gros consommateurs de boissons sucrées

Une vaste étude menée dans 185 pays et présentée lors du congrès annuel de l'American Society for Nutrition à Baltimore (Etats-Unis) recense les boissons les plus consommées à travers le monde.

Quelles sont les boissons les plus consommées dans le monde? Pour répondre à cette question, des chercheurs de l'université de Tufts (Etats-Unis) ont analysé des données de 2015 provenant de plus de 1.100 études réalisées sur plus de 6,78 milliards de personnes dans le monde.



"Ces données préliminaires tirées du projet de base de données mondiale sur l'alimentation Global Dietary Database peuvent aider à éclairer les transitions nutritionnelles au fil du temps, les impacts de ces boissons sur la santé mondiale et les politiques alimentaires ciblées visant à améliorer le régime alimentaire et la santé", estime Laura Lara-Castor, doctorante à la Friedman School of Nutrition Science and Policy de l'Université de Tufts et autrice principale de l'étude.

Cette méta-analyse montre que la consommation de boissons sucrées types sodas ou jus de fruits était la plus élevée dans les régions d'Amérique latine.

La plus forte consommation de sodas a été observée au Mexique, avec plus de 500 ml par jour et par adulte, suivi du Suriname et de la Jamaïque, où les adultes consommaient près de 400 ml par jour.

Les jus de fruits sont également très populaires en Colombie et en République dominicaine avec respectivement environ 300 ml et 280 ml par jour par adulte. A l'inverse, la consommation la plus faible en jus de fruits a été observée en Chine, au Portugal et au Japon.

Les adultes suédois (suivis des Islandais et des Finlandais) sont les plus gros buveurs de lait, avec plus de 1,3 tasse par jour. La Chine, le Togo et le Soudan sont les pays où la consommation moyenne de lait est la plus faible.



"La consommation de lait était la plus élevée dans la région à revenu élevé où l'élevage laitier est plus répandu et où la consommation de produits laitiers représente traditionnellement une part importante de l'alimentation", explique Laura Lara-Castor.