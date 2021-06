Les oreilles d'elfe, une chirurgie esthétique surprenante en plein boom en Chine

Mais quelle est donc cette nouvelle dont tout le monde parle dans l'Empire du Milieu ? La jeunesse chinoise ne jure actuellement que par les oreilles d'elfe. Et on ne parle pas ici de maquillage ou d'accessoires mais bel et bien de chirurgie esthétique. Une opération qui permettrait, selon les dires des principaux intéressés, d'affiner leur visage sans avoir à y toucher… directement.

L'atout "beauté" de la Gen Z chinoise

Si l'on sait déjà que les opérations de chirurgie esthétique et plastique ne cessent d'augmenter depuis quelques mois, avec un boum des liposuccions et des abdominoplasties aux Etats-Unis, une nouvelle opération plus que surprenante fait couler beaucoup d'encre en Chine : les oreilles d'elfe. Ce n'est pas un poisson d'avril ni une blague de mauvais goût, il s'agit bien de la chirurgie en vogue dans l'empire du Milieu, et plus précisément chez la génération née après les années 2000, comme le révèle le South China Morning Post. Cette nouvelle tendance ne prend pas sa source dans le dernier film de science-fiction à la mode chez les plus jeunes. Il s'agit bel et bien de chirurgie esthétique, au sens premier du terme, dans le sens où il est question de gommer certains complexes ou de répondre à une "norme de beauté".

Le but est d'obtenir un visage plus mince et plus fin...

Le grand quotidien nous apprend que la Gen Z chinoise recourt à cette opération pour obtenir "un visage plus mince et plus fin". Et visiblement cela fonctionne, à en croire les réactions des principaux intéressés sur les réseaux sociaux, et notamment sur Xiaohongshu. "C'est magique ! Je n'ai rien changé à mon visage et pourtant, tous mes amis m'ont dit que j'avais l'air différent le jour où je l'ai fait." Le South China Morning Post confirme également cet engouement avec de nombreux témoignages de professionnels de la chirurgie esthétique, qui font état d'une hausse des demandes d'opérations de ce type.

La tendance va-t-elle gagner le reste du monde ?