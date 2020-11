Les mauvaises habitudes surviennent très tôt, surtout lorsqu'il s'agit de sucre.

Une recherche réalisée en 2019 montre qu’une majorité d’enfants âgés de 6 à 23 mois consomment quotidiennement des produits contenant des sucres ajoutés.

Dès le plus jeune âge, nous sommes habitués à consommer ce nutriment. Il faut dire que le sucre ajouté se glisse partout : dans les desserts, dans les boissons, dans les plats préparés… Les résultats de l'étude ont été publiés dans le Journal of The Academy and National Dietetics.