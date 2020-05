Coronavirus : comment porter son masque efficacement ?

Pour les défenseurs des masques, tout modèle est mieux que rien. Mais il convient d'être vigilant pour les masques avec des coutures verticales le long du nez, de la bouche et du menton, qui comportent un risque de fuite. On recommande l'utilisation d' au moins deux ou trois couches de tissus souples et pas trop chauds.

Les masques de protection sanitaire (chirurgicaux ou FFP2) sont en majorité destinés au personnel soignant et aux malades. Pour la population générale, l'accent est mis sur les masques "grand public" en tissu. En bec de canard ou à plis, ils doivent filtrer entre 70 et 90% des particules de 3 microns émises par le porteur, tout en permettant une "respirabilité" suffisante.

Règles d'utilisation, un bon usage pour un effet réel

Les moins de trois ans ne doivent pas porter de masque, en raison de risques d'étouffement. Ils doivent être interdits à la maternelle.

Le masque ne dispense pas des gestes barrière et de la distanciation sociale. Il faut apprendre à l'utiliser de façon adéquate pour ne pas risquer de se contaminer en touchant la face avant, potentiellement souillée par des postillons.

Avant de le mettre, il faut se laver les mains (eau et savon ou gel hydroalcoolique), puis en le tenant par les attaches, appliquer le masque sur le visage en recouvrant le nez et la bouche, et enfin mettre en place les brides ou les élastiques. Petite variante pour les masques chirurgicaux : le côté coloré, souvent bleu, se place en général à l'extérieur et la petite tige semi-rigide en haut (en pinçant cette barrette, vous pouvez mieux ajuster le masque sur votre nez).

Pour retirer un masque, lavage des mains aussi, avant et après. Il faut l'enlever par les attaches, surtout sans toucher l'avant, potentiellement contaminé.

Plus délicat : pendant toute la durée d'utilisation, il faut réprimer le réflexe de le toucher ou de le remettre en place, sous peine de devoir se relaver les mains, à chaque fois.

Il ne faut pas le laisser pendre à son cou comme un foulard ou le monter sur son front, au risque de le contaminer.

L'utilisation ne doit pas dépasser 4 heures. Pour une personne passant la journée dehors, on suggère de partir avec trois masques : un pour le matin, un pour l'après-midi et un de secours. Même en dessous de 4 heures, le masque doit être changé s'il est endommagé, humidifié, déformé.