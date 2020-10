Les lunettes anti-lumière bleue sont-elles vraiment efficaces ?

Par contre, la lumière bleue qui émane des écrans est bel et bien considérée comme nocive. En 2019, l'Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses-France) a confirmé "la toxicité de la lumière bleue sur la rétine et (…) des effets de perturbation des rythmes biologiques et du sommeil liés à une exposition le soir ou la nuit à la lumière bleue, notamment via les écrans, en particulier chez les enfants", évoquant même une augmentation du "risque de survenue d'une dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA)".

C'est le débat qui fait rage sur la toile, certains remettant en cause leur efficacité. Des chercheurs viennent de montrer au contraire qu'elles permettaient d'améliorer le sommeil et la productivité au travail.

Des effets positifs sur le sommeil et les performances professionnelles

Cette nouvelle étude montre que les lunettes anti-lumière bleue favorisent un meilleur sommeil et la productivité au travail, notamment si elles sont portées juste avant de dormir.

Les chercheurs ont étudié les effets du manque de sommeil sur les décisions prises au travail et sur les relations et autres comportements en entreprises pour aider les employés à mieux vivre et travailler. Ils ont ainsi découvert que l'engagement et l'exécution des tâches pouvaient être associés au rythme circadien, un processus interne naturel qui régule le cycle veille-sommeil et se répète environ toutes les 24 heures.

Deux études ont permis de collecter des données auprès de 63 chefs d'entreprise et 67 représentants de centres d'appels basés au Brésil et de mesurer leur performance. Les participants ont été choisis au hasard pour tester des lunettes qui filtraient la lumière bleue ou celles qui étaient des verres placebo.

Résultat : les chercheurs ont observé que la filtration de la lumière bleue pouvait avoir un "effet cumulatif sur les principales variables de performance".

Ces résultats permettent de s'interroger sur la nécessité de contrôler la lumière bleue, qui émane de toutes sortes d'appareils utilisés en entreprise.