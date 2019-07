Les laits hypoallergéniques ne réduisent pas nécessairement les risques chez les nourrissons.

Les nouveau-nés qui présentent un terrain propice aux allergies ou qui ne sont pas nourris exclusivement au sein se voient parfois prescrire des laits hypoallergéniques pour réduire les risques. Mais l'efficacité de ces produits reste à prouver, pointe une étude française dirigée par l'Inra et l'Inserm.

Publiée dans la revue Pediatric Allergy and Immunology, cette étude a utilisé des données de l'enquête nationale épidémiologique EFLFE, la première en France à suivre les enfants depuis leur naissance jusqu'à l'âge adulte.



Recommandés à titre préventif aux nourrissons et aux enfants dont au moins l'un des deux parents (ou un membre de la fratrie) présente des allergies, les laits hypoallergéniques sont produits à partir de lait de vache. Ces préparations sont constituées de petits morceaux, afin de diminuer l'effet potentiellement allergène des protéines de lait.

"Peu de données sont disponibles sur leur influence dans la prévention des allergies en conditions réelles d'utilisation. Et certaines sociétés de pédiatrie, comme la société américaine de pédiatrie et la société suisse de pédiatrie, ont récemment retiré leur recommandation vis-à-vis de ces préparations infantiles", rappellent les chercheurs dans un communiqué.

Risques accrus de sifflements et d'allergies alimentaires pour la moitié des enfants

Pour déterminer dans quelle mesure ces préparations peuvent protéger le nourrisson, les équipes de scientifiques de l'Inra et de l'Inserm ont suivi 15.000 enfants de l'étude ELFE pendant deux ans depuis leur naissance et ont cherché un lien entre les affections les plus courantes telles que l'eczéma, les sifflements respiratoires, l'asthme et les allergies alimentaires.

D'après les scientifiques, ces produits n'ont pas prouvé plus d'efficacité pour réduire les allergies que les laits maternisés classiques.

"Au contraire, l'utilisation de préparations hypoallergéniques chez des enfants de 2 mois sans signe d'allergie à cet âge était associée, dans les années qui suivent, à un risque plus élevé de sifflements respiratoires et d'allergies alimentaires", notent les auteurs de l'étude.



Les auteurs de l'étude soulignent la nécessité de mener d'autres études sur le sujet. Ces recherches devraient être encouragées par un nouveau règlement européen qui entrera en vigueur en 2021 et qui imposera la réalisation d'études cliniques sur ces produits avant de promettre des effets protecteurs contre les allergies.