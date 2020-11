Les infections sexuellement transmissibles en hausse malgré le confinement.

Les résultats montrent l'importance d'un dépistage continu des IST et le réel bénéfice d'avoir ces types de services ouverts et disponibles en ce moment", explique le Dr Marco Cusini, l'un des auteurs de l'étude.

"On est partis du principe que le confinement réduirait le nombre de relations sexuelles et d'IST. J'ai toutefois été surpris par le nombre de nouvelles infections diagnostiquées au cours de cette courte période. (…) S'il semble irréaliste d'empêcher les gens d'avoir des relations sexuelles, même pendant cette pandémie extraordinaire, les contacts rapprochés pendant les rapports sexuels impliquent inévitablement un risque accru de contagion à la Covid-19 .

Les scientifiques expliquent cependant qu'il s'agit plus fréquemment de cas non aigus comme les verrues génitales et le molluscum contagiosum, une infection virale de la peau.

Le résultat est sans appel, puisque les scientifiques ont observé une hausse du nombre d'infections bactériennes aiguës , dont la syphilis et la gonorrhée, sur la période étudiée par rapport à 2019. Et ce, malgré une forte baisse du nombre de fréquentations due au confinement.

La recrudescence des IST en Europe se confirme

La gonorrhée n'induit quasiment jamais de symptômes chez les femmes tandis que les hommes voient apparaître une série de symptômes entre 1 et 10 jours après l'infection. Celle-ci est en hausse dans toute l'Europe depuis plusieurs années, avec plus de 89.000 cas confirmés en 2017, dont près de la moitié de l'ensemble des cas chez les hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes. D'après les données de l'étude, le Royaume-Uni apparaît comme le pays européen le plus touché, devant l'Irlande, le Danemark, l'Islande, la Norvège, et la Suède.

Les symptômes de la syphilis interviennent, eux, généralement entre 2 et 3 semaines après l'infection. L'IST est elle aussi présente en Europe (33.927 cas confirmés en 2018), avec des taux plus élevés à Malte, au Luxembourg, au Royaume-Uni, et en Espagne.