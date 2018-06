Les inconvénients d'un régime riche en viande

Rapide et facile à cuisiner, elle s'invite à presque tous nos repas. Pourtant, pour ne pas mettre notre santé en péril, il faut savoir dans quelles proportions il faudrait l'intégrer dans nos menus. Faisons le point sur cet aliment et ses effets sur notre santé.

A l'échelle de la planète, on mange en moyenne beaucoup plus de viande qu'autrefois.

Conséquence ? La viande stagne dans notre intestin et libère ses toxines . Il faut donc en manger avec parcimonie , toujours accompagnée de légumes verts et un peu de féculents . Idéalement, selon les nutritionnistes, il est préférable consommer de la viande rouge une à deux fois par semaine .

Transformation, cuisson et risque de cancer

Des preuves scientifiques probantes s'accumulent quant au lien entre la consommation de viande rouge et le cancer colorectal mais également une augmentation des risques du cancer de l’œsophage, du pancréas, des poumons, de l'estomac, de l'endomètre et de la prostate.

Les nitrites et nitrates sont ajoutés aux viandes transformées pour prolonger leur durée de conservation. Ces substances peuvent réagir avec des composantes des protéines pour former des substances potentiellement cancérogènes appelées composés N-nitroso. Ces composés peuvent être formés lors du processus de saumurage ou encore dans notre corps, plus spécifiquement dans l'estomac, à partir de nitrites présents dans les aliments.

Par ailleurs, la cuisson à haute température (friture, cuisson sur le grill, barbecue...) ou encore une cuisson trop longue peut produire des substances cancérogènes appelées hydrocarbures aromatiques polycycliques, amines hétérocycliques et hydrocarbures aromatiques hétérocycliques. Plus la viande est brune et carbonisée, et plus la formation de ces composés est grande.