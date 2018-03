Les huiles de poisson et les probiotiques pendant la grossesse et l'allaitement permettraient de combattre les allergies

Une nouvelle étude britannique à grande échelle a découvert que la consommation de compléments alimentaires à base d'huile de poisson et de probiotiques pendant la grossesse et l'allaitement pouvait réduire les risques d'allergie aux oeufs et d'eczéma chez les enfants.

Conduite par des chercheurs de l'Imperial College de Londres, l'étude est l'une des plus importantes méta-analyses sur l'effet du régime alimentaire de la mère sur le risque d'allergie et d'eczéma chez son bébé, l'équipe ayant passé en revue plus de 400 études concernant 1,5 million de personnes.

Les chercheurs ont constaté que lorsque les femmes enceintes prenaient quotidiennement un complément à l'huile de poisson contenant une dose standard d'acides gras oméga-3, de la 20e semaine de grossesse au troisième ou quatrième mois d'allaitement, le risque pour leur enfant de développer une allergie aux oeufs était réduit de 30%.

En outre, la prise quotidienne d'un complément alimentaire à partir de la 36e semaine de grossesse, et pendant les trois à six premiers mois d'allaitement, réduit le risque d'eczéma chez l'enfant de 22%.

La consommation de compléments à l'huile de poisson pendant la grossesse semble également réduire le risque d'allergie à l'arachide chez l'enfant de 38%. Cependant, les chercheurs mettent en garde sur le fait que ce résultat n'est basé que sur deux études et par conséquent ces résultats ne sont pas aussi fiables que ceux qui concernent l'allergie aux oeufs et l'eczéma.

Aucun indice ne suggère en revanche que d'autres facteurs diététiques, notamment la consommation de fruits et légumes ou de vitamines, ou encore le fait d'éviter pendant la grossesse les aliments potentiellement allergènes, tels que les fruits à coque, les produits laitiers et les oeufs, n'affectent le risque d'allergie ou d'eczéma.

Les acides gras oméga-6, quant à eux, ne semblent pas avoir d'effet sur le risque allergique.

Bien qu'on ne sache pas encore exactement ce qui provoque les allergies et l'eczéma, l'auteur principal de l'étude, le docteur Robert Boyle, note que des études précédentes suggèrent que les huiles de poisson peuvent aider à réduire le risque allergique en mettant "en sourdine" le système immunitaire et en l'empêchant de réagir trop violemment.

Les études qui se sont penchées sur les probiotiques, qui contiennent des bactéries vivantes capables d'influencer l'équilibre naturel de la flore intestinale, ont découvert qu'un déséquilibre pouvait augmenter le risque allergique.

Les allergies sont également plus fréquentes chez les gens qui souffrent déjà d'eczéma, même si des études supplémentaires sont nécessaires pour mieux comprendre les causes des deux troubles et la meilleure façon de les prévenir.

L'étude révèle également l'existence de liens entre la durée de l'allaitement et la diminution du risque d'eczéma, et l'allaitement est aussi lié à un risque inférieur de diabète de type I.

Les résultats sont disponibles (en anglais) sur le site de la revue PLOS Medicine.