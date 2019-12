Les hommes sondés ont déclaré des niveaux plus élevés d'activité physique et une plus grande confiance dans leur capacité à pratiquer une activité physique à long terme.

L'enquête comportait des questions relatives à l'état de santé des personnes interrogées (âgées de 49 ans en moyenne et constituées à 68% de femmes), notamment sur leur confiance en leur capacité à conserver des habitudes saines, ainsi que sur leur niveau de stress et leurs interactions sociales.

Héritage culturel?

Les hommes se fient davantage au sport que les femmes pour rester en bonne santé. - © PeopleImages - Getty Images

"Cette différence a sans doute des racines culturelles parce qu'il a été démontré que le sexe influe sur l'efficacité personnelle, en particulier ce qui touche à l'activité physique", selon l'étude.

En dehors de l'activité physique, cette étude montre peu de différences entre les hommes et les femmes concernant les autres aspects de leur santé quotidienne, tels que la gestion du stress ou le fait d'adopter une alimentation saine.



Un nombre plus important d'individus de sexe masculin a par ailleurs déclaré souffrir d'hypertension, de diabète, de taux élevé de cholestérol et de tabagisme. Pourtant, les réponses étudiées révèlent que les hommes n'ont pas une perception plus négative de leur état de santé que les femmes interrogées dans le cadre de cette enquête.