Les hommes qui souffrent de dysfonction érectile seraient moins productifs au travail.

Une étude réalisée en 2019 sur 52.000 hommes issus de huit pays différents montre que les troubles de l'érection affectent le mental de ceux qui en souffrent. Selon la recherche, ce phénomène entraînerait une perte de productivité au travail et une baisse de la qualité de vie liée à la santé.

La dysfonction érectile se définit par une difficulté pour un individu de sexe masculin à avoir ou à conserver une érection dans le cadre d'une activité sexuelle pendant une période d'au moins trois mois consécutifs.

Parue dans l'International Journal of Clinical Practice, cette étude d'observation transversale a utilisé des données provenant de plus de 52.000 hommes âgés de 40 à 70 ans originaires de France, d'Italie, du Brésil, de Chine, d'Allemagne, d'Espagne, du Royaume-Uni et des États-Unis, en se basant sur des enquêtes nationales sur la santé et le bien-être 2015-2016.