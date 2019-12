Les fumeurs qui veulent passer au vapotage "ne doivent pas hésiter".

L'institution s'inquiète des effets pervers que pourrait provoquer la "crise de confiance" dans le vapotage , liée à la "soudaine épidémie de pathologies pulmonaires" observée aux Etats-Unis et au rapport prudent de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), considérant les e-cigarettes comme "incontestablement nocives". 3 Français sur 5 pensent désormais que vapoter est au moins aussi dangereux que fumer, à rebours du consensus scientifique.

Un usage plus sûr en Europe

Elle fait valoir qu'en France, "les cigarettes électroniques relèvent de normes de qualité et de sécurité, à l'inverse des Etats-Unis", et que la "cause principale" de l'épidémie d'atteintes pulmonaires aux Etats-Unis est un "détournement" de l'usage des cigarettes électroniques avec un "contenu nocif" (probablement une huile de vitamine E ajoutée dans des recharges au cannabis vendues sur le marché noir).

L'académie ajoute que le vapotage "aide à l'arrêt et à la diminution de la consommation de tabac"