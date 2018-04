Les fruits à coque et les graines, de bonnes protéines pour le coeur?

Une nouvelle étude à grande échelle suggère que l'ingestion de protéines provenant de fruits à coque et de graines plutôt que de sources animales pourrait être bénéfique pour la santé cardiaque.

Des chercheurs de l'École de santé publique de l'université de Loma Linda (Californie), d'AgroParisTech et de l'Institut national de recherche agronomique (INRA) ont examiné des données concernant plus de 81.337 participants, évaluant notamment leur régime alimentaire et leur consommation de protéines.

L'équipe a examiné cinq modèles alimentaires et sources de protéines différents, soit la viande, les fruits à coque et graines, les céréales, les aliments transformés, et enfin les fruits et légumes, et les effets de ces différents régimes sur les maladies cardiovasculaires (MCV).

Après avoir suivi les participants en moyenne pendant 9,4 ans, l'équipe a constaté que les participants qui consommaient beaucoup de protéines de viande présentaient un risque accru de MCV de 60%, tandis que ceux qui consommaient de grandes quantités de protéines issues de fruits à coque et de graines bénéficiaient d'une réduction de 40% de leur risque de maladie cardiovasculaire.

Aucune association, bénéfique ou négative, n'a en revanche été retrouvée entre le risque de MCV et la consommation de céréales, d'aliments transformés ou de fruits et légumes.

Bien que des recherches antérieures aient montré que les "mauvaises graisses" de la viande et les "bons gras" des fruits à coque et graines pouvaient affecter le risque de MCV, cette nouvelle étude suggère quant à elle que le type de protéines consommé pourrait également jouer un rôle.

Gary Fraser, l'un des co-auteurs de l'étude, a déclaré que des recherches plus approfondies pourraient permettre de répondre à d'autres interrogations au sujet du rôle des protéines de viande dans l'apparition des maladies cardiovasculaires, et du type de protéines capables d'affecter les facteurs de risque cardiaque, notamment la pression artérielle et l'obésité.

L'étude peut être trouvée publiée en ligne dans la revue "International Journal of Epidemiology".