Les fibres ont une importance majeure dans les régimes sans gluten

Dans le régime sans gluten, ce sont les fibres utilisées qui sont importantes pour réduire les inconforts intestinaux, selon une étude réalisée par une équipe de chercheurs de Copenhague.

De nombreuses études ont prouvé qu'un régime faible en gluten permettait de réduire les troubles gastro-intestinaux. Des chercheurs de Copenhague ont prouvé dans une étude publiée dans Nature Communication, que cette amélioration du bien-être intestinal était principalement liée à l'apport en fibres.



Lorsqu'un individu change de régime alimentaire et remplace les fibres de blé ou de seigle, issues d'un régime avec gluten, par des fibres de riz brun, de légumes ou du quinoa, issues d'un régime sans gluten, la composition et la fonction des bactéries présentes dans l'intestin se modifient. C'est cette modification qui permet à l'écosystème bactérien de mieux fonctionner et de mieux protéger l'intestin.



Pour découvrir ce résultat, les chercheurs ont analysé un échantillon de 60 adultes danois en bonne santé sélectionnés au hasard. Pendant huit semaines, le groupe a été soumis à un régime faible en gluten (2 g par jour); pendant huit autres semaines, le groupe a suivi un régime riche en gluten (18 g par jour). Ces deux phases de régime étant séparées par une période de six semaines de régime habituel (12 g de gluten par jour).

Après analyse de ces tests, les chercheurs ont réalisé que la réduction des troubles intestinaux était principalement liée à la modification de la composition des fibres ingurgitées.

Il avait déjà été prouvé qu'un régime pauvre en gluten permettait une amélioration considérable de la santé. La présente étude prouve ainsi qu'il s'agit plus du type et de la quantité de fibres alimentaires consommées que du régime sans gluten en lui même, qui permet une amélioration du bien-être intestinal.



Cette étude montre que le régime sans gluten ne doit pas forcément être celui à adopter puisque beaucoup de produits sans gluten sur le marché sont privés de fibres. L'important, si l'on suit un régime sans gluten, est de bien compenser l'absence de fibres de blé ou de seigle par des fibres de riz brun ou de légumes par exemple.



Les chercheurs appellent à la création de produits sans gluten ou faibles en gluten mais riches en fibres, pour réduire les risques de troubles gastro-intestinaux.