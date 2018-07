Les femmes seraient plus susceptibles de succomber à une insuffisance cardiaque que les hommes

Des chercheurs canadiens avancent que les femmes auraient un risque plus élevé que les hommes d'être hospitalisées et de décéder d'une insuffisance cardiaque.

Cette étude, menée par l'Institut de cardiologie de l'Université d'Ottawa, visait à rechercher les différences de taux d'insuffisances cardiaques chez les hommes et les femmes ainsi que les hospitalisations et le nombre de décès en comparant les deux genres.

Les chercheurs ont suivi 90.707 patients de plus de 40 ans chez lesquels on avait diagnostiqué une insuffisance cardiaque en Ontario entre 2009 et 2014.

Ils ont trouvé qu'à partir du nombre total de patients atteints par cette maladie, 47% étaient des femmes. Ces dernières étaient plus susceptibles d'être plus âgées, plus frêles, de moins bien gagner leur vie et d'avoir plusieurs maladies chroniques telles que l'asthme, le diabète ou de l'hypertension.

De plus, les femmes étaient aussi plus susceptibles que les hommes d'être hospitalisées pour insuffisance cardiaque, 98 femmes sur 1000 ayant été hospitalisées en 2013 en comparaison avec 91 hommes sur 1000.

Par ailleurs, une année après le diagnostic initial, 16,8% (7.156) femmes sont décédées contre 14,9% (7.138) hommes.

"Nous avons trouvé que la mortalité suite à une insuffisance cardiaque restait élevée, surtout chez les femmes, que les hospitalisations pour cette maladie baissaient chez les hommes mais augmentaient chez les femmes (...)", ont noté les chercheurs.

"De plus amples études devraient se concentrer sur les différences entre genres dans les comportements de santé, les thérapies médicales et la réponse aux thérapies pour améliorer les résultats chez les femmes."

Des recherches suédoises parues la semaine dernière avaient souligné l'importance de la génétique par rapport au risque d'insuffisance cardiaque. Les chercheurs avaient trouvé que les facteurs héréditaires étaient responsables de 26% de tous les cas d'insuffisance cardiaque dans le pays. Ils ont cependant tenu à préciser que les facteurs liés au mode de vie restaient importants et que le risque de développer cette maladie dépendait souvent d'une combinaison de plusieurs facteurs de risques.

Les résultats de l'étude canadienne sont parus (en anglais) dans CMAJ (Canadian Medical Association Journal).