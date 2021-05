Les femmes plus enclines à utiliser la téléconsultation que les hommes

Les femmes utiliseraient plus souvent la téléconsultation que les hommes, selon une étude réalisée en France par Medadom. Une tendance qui s'expliquerait par le fait que 76% des accompagnateurs des consultations à distance pour les patients de moins de 17 ans sont des femmes.

La téléconsultation s'installe dans les foyers depuis la pandémie. Selon une étude réalisée par la plateforme de consultation en ligne Medadom, les femmes utiliseraient plus régulièrement la télémédecine que les hommes. Elles représentent 63% des téléconsultations au niveau national, contre 37% pour les hommes. Après avoir analysé les données de 25.000 téléconsultations, la plateforme de téléconsultation s'est essayée à réaliser un profil type.

Le télépatient serait une femme, souvent présente pour accompagner son enfant de moins de 17 ans. L'étude rapporte qu'elles sont présentes pour 76% de ce type de consultations.

Les raisons principales de téléconsultation pour les enfants : les otites, les gastroentérites mais aussi la gale.

Les vaccins sont également présents parmi les motifs de visite médicale les plus récurrents. La télémédecine permet également un échange plus direct entre patient et médecin car certaines consultations ont lieu pour poser des "questions diverses".

Selon Medadom, les femmes qui consultent pour elles-mêmes le font pour une infection urinaire (cystite), le renouvellement de leur pilule mais aussi pour des règles douloureuses.