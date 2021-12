Les "facettes" dentaires, une pratique devenue virale qui n'est pas sans risque

Les diktats ont décidément la dent dure. Après la folie des Hyaluron Pen, sources de nombreux effets indésirables, voilà que les TikTokeurs ne jurent plus que par ce qu'ils pensent être des facettes dentaires. Car c'est tout le problème. Les professionnels de santé s'élèvent aujourd'hui pour alerter sur les dangers de limer des dents saines pour y poser non pas des facettes, mais des couronnes dentaires. Lisa Harand, dentiste et collaboratrice Happybrush, démêle le vrai du faux sur cette pratique devenue virale.

D'où vient cette lubie pour les facettes dentaires ?

À l'origine, c'étaient surtout les stars hollywoodiennes qui utilisaient des facettes pour parfaire leur sourire devant la caméra. Aujourd'hui, cette tendance s'est étendue à une grande partie de la population, car de plus en plus de personnes souhaitent ou subissent une pression pour avoir des dents aussi parfaites que possible.

Presque tous les cabinets dentaires proposent des traitements par facettes, qui ne sont donc plus réservés aux célébrités et aux acteurs. Notre idéal de beauté est, bien sûr, influencé de manière déterminante par les médias que nous consommons tous les jours. Dans les publicités, les magazines, les émissions de télévision ou les comptes Instagram, tout le monde semble avoir des dents parfaites, blanches et droites.

Avec le temps, le désir d'être à la hauteur s'impose à de nombreuses personnes, qui cherchent des moyens d'obtenir un sourire tout aussi parfait. Ils tombent alors inévitablement sur ce que l'on appelle les "smile makeovers" au moyen de facettes.

Les facettes dentaires sont-elles faites pour tout le monde, à tout âge ?

Il n'y a pas d'âge précis pour la pose de facettes. En règle générale, la dentition doit être complètement développée. C'est pourquoi la plupart des dentistes conseillent un tel traitement au plus tôt à partir de l'âge de 18 ans.

Pour les dents adolescentes, il faut toujours tenir compte du fait que le nerf à l'intérieur de la dent est encore très étendu. Puisqu'une fine couche d'émail est enlevée lors de la pose des facettes, le nerf risque d'être endommagé chez les adolescents.

En quoi est-il dangereux de faire poser des facettes sur des dents saines ?

Lors de la pose d'une facette, une fine couche d'émail est enlevée, ce qui entraîne une perte de substance dentaire. Même si cette perte est minime, il se peut que la dent soit plus sensible au chaud et au froid. Dans de très rares cas, l'abrasion peut également provoquer une inflammation du nerf dentaire et nécessiter un traitement du canal radiculaire.

Il faut également savoir que l'émail enlevé ne peut pas se restaurer naturellement. En d'autres termes, il faudra toujours recourir à une reconstruction dentaire professionnelle en cabinet.

En plus, les facettes ont une durée de vie limitée, qui peut être raccourcie par une mauvaise hygiène buccale. Les raisons possibles pour lesquelles on doit remplacer la facette sont par exemple une carie, une décoloration de la facette ou une rupture.

Est-ce que cette tendance est directement liée aux réseaux sociaux ?

Depuis un ou deux ans, le thème des facettes est très présent dans les médias sociaux. De nombreux influenceurs documentent leur traitement par facettes, dont beaucoup sont réalisés à l'étranger afin de réduire les coûts, et présentent à leurs abonnés les résultats avant/après.

Les jeunes spectateurs, en particulier, peuvent ainsi être fortement influencés et avoir l'idée de faire un tel traitement sur leurs propres dents, même si celles-ci sont objectivement parfaites et surtout saines. Ce qui est particulièrement problématique, c'est qu'il y a souvent confusion entre deux traitements totalement différents : les facettes et les couronnes.

Dans les vidéos, on montre des couronnes, mais elles sont faussement appelées facettes. Les couronnes nécessitent une perte beaucoup plus importante de substance dentaire. La dent est limée à 360 degrés. Il reste ensuite de très petites dents qui ressemblent à des dents de requin et qui sont ensuite recouvertes par des couronnes.

Quels conseils donneriez-vous au public, notamment aux plus jeunes ?

Même si la pression sociale est forte pour avoir des dents aussi parfaites que possible, il faut avant tout veiller à avoir des dents saines. Des visites régulières chez le dentiste et une bonne hygiène bucco-dentaire permettent déjà d'obtenir de bons résultats.

N'oublions pas que si les facettes sont posées à un jeune âge, il faut tenir compte du fait qu'elles devront être remplacées plusieurs fois au cours de la vie. Ce traitement esthétique a un prix élevé. Il convient donc d'en évaluer consciencieusement les avantages et les risques au préalable. Chaque dentition est unique et même les prétendues imperfections peuvent être belles et donnent du caractère à notre sourire !

Quel est le meilleur moyen d'avoir de belles dents blanches et alignées ?

Avant d'envisager des facettes, il faut toujours essayer d'obtenir le résultat souhaité par des méthodes peu invasives. Il peut s'agir, par exemple, d'un nettoyage dentaire professionnel chez le dentiste. Cela permet d'éliminer les colorations dues à la consommation régulière de café ou de thé, qui détériorent la couleur naturelle des dents.

Si cette mesure n'est pas suffisamment efficace, il est possible de procéder à un blanchiment, qui permet d'éclaircir les colorations les plus foncées. Ces mesures permettent généralement d'obtenir un sourire beaucoup plus éclatant sans endommager durablement la dent.

Un traitement orthodontique peut être utile en cas de malposition des dents ou d'espaces vides. Il existe également des alternatives plus discrètes pour les adultes qui ne souhaitent plus porter d'appareil dentaire classique. Par exemple, des aligneurs, c'est-à-dire des gouttières transparentes pour corriger la position des dents, au lieu des bagues métalliques conventionnelles. Il est également possible de combler les petits espaces avec une obturation en plastique. De cette manière, on peut compenser la forme des dents et les petites irrégularités.