Les effets des eaux aromatisées sur la santé

Les eaux aromatisées entrent dans la même catégorie que les boissons gazeuses. En termes de composition, cela signifie qu'elles peuvent contenir du sucre et des édulcorants. Dans les faits, ce n'est pas le cas: ce sont des eaux auxquelles on ajoute des arômes , qui peuvent être d'origine naturelle ou synthétique . Les substances aromatiques naturelles doivent avoir été extraites par un processus naturel (cuisson, vapeur, fermentation...). Dans la liste des ingrédients, elles doivent être désignées comme telles. Si elles sont obtenues par un procédé chimique , elles seront juste indiquées comme "arôme". Même si ces derniers peuvent être obtenus de manière naturelle, les producteurs optent souvent pour une synthèse chimique pour une question de pureté, de qualité et de coût. La saveur est identique parce que la structure chimique est identique.

Sans sucre, des alliés minceur

Les eaux aromatisées sont des eaux minérales dans lesquelles on a ajouté des extraits de plantes: menthe, citron, orange, mais pas de sucre! Par conséquent, elles ne contiennent pas de calories et ne vous feront pas grossir. Si vous êtes adepte de ce type d'eaux et qu'en plus, cela vous incite à boire, c'est parfait. D'autant plus que plusieurs eaux minérales proposent dans les rayons des saveurs diverses: vous en trouverez forcément une qui correspond à vos goûts. Boire de l'eau reste capital pour une bonne hydratation et pour éliminer toxines et déchets de votre corps.