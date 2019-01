Les édulcorants ne seraient pas meilleurs pour la santé que le sucre

De nouvelles recherches européennes ont montré qu'il existait très peu de preuves montrant que les édulcorants naturels ou de synthèse offraient plus de bienfaits pour la santé que le sucre traditionnel.

Des chercheurs des universités de Fribourg (Allemagne) de Pécs (Hongrie) et Paris Descartes ont mené une méta-analyse comprenant 56 études pour enquêter sur les bienfaits et les dangers potentiels des édulcorants autres que le sucre.

Chaque étude comparait une consommation réduite (ou une absence) d'édulcorants à une consommation importante chez des sujets adultes et enfants en bonne santé. Toutes prenaient en compte le poids des participants, leur glycémie, leur hygiène bucco-dentaire, les cancers, les maladies cardiovasculaires et rénales ainsi que l'humeur et le comportement de chacun.

Leurs résultats ont montré qu'il n'y avait pas de preuves tangibles des bienfaits des édulcorants autres que le sucre sur la santé en comparaison avec les sucres traditionnels.

L'équipe de chercheurs a aussi ajouté que les dommages potentiels de ces édulcorants pouvaient être écartés.

Les chercheurs ont noté que certaines petites études suggéraient que les adultes qui consommaient des édulcorants enregistraient des améliorations au niveau de leur indice de masse corporelle et de leur glycémie mais les échantillons n'étaient pas assez importants pour peser en faveur des opposants au sucre.

On notera que la consommation réduite d'édulcorants autres que le sucre était associée à une prise de poids quelque peu réduite par rapport à une forte consommation mais les chercheurs doutaient de la représentativité de ces données.

Les enfants qui consommaient des édulcorants affichaient un indice de masse corporelle moindre que ceux qui consommaient du sucre mais cela n'avait pas d'effet sur le poids des enfants.

Les scientifiques ont précisé qu'ils n'avaient pas trouvé de preuves de qualité sur les bienfaits des édulcorants par rapport au sucre sur le tour de taille des adultes en surpoids ou obèses ou sur les enfants qui cherchaient activement à perdre du poids.

Bien que de nombreux édulcorants soient commercialisés, peu d'informations existent sur leurs bienfaits ou méfaits potentiels pour la santé. Des études précédentes avaient suggéré une association entre la consommation d'édulcorants autres que le sucre et la prise de poids, la survenue du diabète, de cancers, de troubles bucco-dentaires, mais les preuves n'étaient pas concordantes et nécessiteraient de plus amples recherches.

Les chercheurs notent cependant que leur nouvelle méta-analyse est la plus complète à ce jour mais ils tiennent à préciser que du fait de la mauvaise qualité des preuves fournies dans certaines des études prises en compte, de plus amples recherches menées sur le long cours seraient nécessaires pour savoir si les édulcorants sont sûrs et s'ils représentent une véritable alternative au sucre.