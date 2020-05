Les carences en vitamine D augmentent-elles le risque de gravité du Covid-19 ?

Des recherches préliminaires ont montré qu'il pourrait y avoir un lien entre d'importantes carences en vitamine D et un risque accru de développer une forme létale du Covid-19.

Une nouvelle étude, partagée sur le site medRxiv mais qui n'a pas encore été évaluée par des experts indépendants, a pris en compte des données concernant des malades du Covid-19 (admissions à l'hôpital, guérisons et décès) dans des pays fortement touchés par la maladie comme la Chine, la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Iran, la Corée du Sud, l'Espagne, la Suisse, le Royaume-Uni et les Etats-Unis en avril dernier.

Comme les chercheurs de la Northwestern University de l'Etat américain de l'Illinois ne disposaient pas d'informations concernant les niveaux de vitamine D des patients, ils ont pris en compte le lien préétabli entre la vitamine D et les niveaux de protéine C-Réactive (CRP), qui augmentent lorsqu'il y a une inflammation dans le corps et un lien entre la présence de CRP et une forme grave du Covid-19 pour estimer comment la vitamine D pourrait potentiellement affecter la gravité du Covid-19.