Les bonnes raisons d'utiliser un vélo au quotidien

Dans certains pays européens comme le Danemark, les Pays-Bas et dans certaines régions d'Allemagne et de Belgique, le vélo est déjà reconnu comme un mode de transport sérieux. Mais dans une grande partie de l'Europe, l'usage de la bicyclette reste encore plus un potentiel qu'une réalité. Pourtant, le vélo est un formidable moyen de se déplacer au quotidien. Pour ceux qui doutent encore, voici une liste de bonnes raisons de se mettre à pédaler!

Permet de faire de l'exercice Un peu d'exercice avant d'attaquer une journée bien remplie ? Que vous alliez au travail ou accompagniez votre enfant à l'école, le vélo sera votre meilleur allié pour réveiller votre dynamisme. Votre santé globale sera améliorée et surtout mieux préparée pour affronter les maladies et changements de saisons. Et pas besoin de pédaler pendant des heures ; un quart d'heure de vélo serait suffisant pour bénéficier de ses avantages santé. C'est un exercice complet qui va vous permettre d'avoir votre dose quotidienne : cardio, brûlage de calories, musculation des cuisses, le tout de manière ludique et utile.

Permet de faire de l'exercice - © itsskin - Getty Images/Vetta

Libérateur et sain mentalement Changez de chemin quand vous voulez, changez de projet si ça vous tente. Le métro-boulot-dodo n'existe plus, vous avez le choix de ne pas entrer dans le tunnel du quotidien. Par ailleurs, pédaler vous fait aussi renouer avec vous-même. Il faudrait qu'on le fasse 30 minutes par jour pour être en bonne santé mentale. Avec le vélo, point d'interaction sociale ou d'évènements futiles pour remplir vos pensées : vous êtes seul avec l'horizon !

Libérateur et sain mentalement - © shapecharge - Getty Images

Rapide dans les embouteillages En milieu urbain, le vélo est le plus rapide des moyens de transport. Les nombreux embouteillages limitent les déplacements rapides des automobilistes et des transports en commun. Le cycliste ignore les encombrements et il atteint facilement la vitesse moyenne d'un véhicule motorisé. En outre, le cycliste ne tourne pas de longues minutes pour trouver une place de stationnement. Pour les trajets de moins de 5 km, le vélo est imbattable !

Rapide dans les embouteillages - © stockstudioX - Getty Images/iStockphoto

Simple à entretenir et économique Le calcul est vite fait. Un vélo coûte bien moins cher qu'une voiture ou un scooter. Pareil pour l'abonnement au service de vélopartage, parfois même plus intéressant que celui donnant accès aux transports en commun. Les frais d'entretien, changer une roue ou des patins de frein, n'ont rien à voir avec ce qu'un garagiste demandera pour un véhicule motorisé. D'un autre côté, il n'y a pas besoin d'assurance. Quant à l'énergie musculaire, elle est gratuite. Contrairement à l'essence.

Simple à entretenir et économique - © GeorgeRudy - Getty Images/iStockphoto

Bénéfique pour la collectivité La collectivité, elle aussi, peut retirer des bénéfices non négligeables d'un report partiel du trafic motorisé sur le vélo. Sur le plan de la sécurité d'abord : en ville, toutes les études montrent que l'augmentation de la population cycliste dans la circulation routière a des effets bénéfiques sur la sécurité. Tout simplement parce que plus la présence des cyclistes est importante, plus les automobilistes sont incités à lever le pied. Loin d'être le danger que l'on prétend, elle contribue à l'apaisement du trafic.

Bénéfique pour la collectivité - © olaser - Getty Images

Sauve la planète Le vélo, c'est bien évidemment prendre en compte les enjeux environnementaux actuels en limitant les émissions à effet de serre. C'est avec des gestes simples que l'on peut contribuer à l'amélioration et à la préservation de la nature. Le développement du vélo dans la circulation a également l'avantage de contribuer à la réduction de la pollution atmosphérique et du bruit. Certaines grandes villes européennes, qui ont développé depuis des années une politique résolument "cyclable", s'en portent fort bien. En allant à l'école ou au travail à vélo, vous démontrez au grand public comment rendre votre quartier ou votre ville meilleurs. Plus il y aura de cyclistes urbains, plus les gens oseront délaisser leur voiture pour adopter un mode de transport plus responsable et qui est déjà à la portée de tous.