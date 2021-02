Les boissons énergisantes nocives pour le coeur ?

Ils ont pour cela évalué 17 marques en vente libre et les ont exposées à des cardiomyocytes, des cellules cardiaques humaines cultivées en laboratoire. Ils ont ensuite étudié la composition des boissons pour découvrir quels ingrédients pouvaient être les plus néfastes pour la santé.

En petites quantités et pas pour tous les publics !

S'ils ont identifié certains ingrédients pouvant se révéler tout particulièrement néfastes pour la fonction cardiaque, les chercheurs estiment que des recherches supplémentaires sont désormais nécessaires pour affirmer - ou non - que leur consommation n'est pas dangereuse, notamment pour celles et ceux qui présentent des problèmes de santé préexistants.

Notons que les chercheurs n'évoquent à aucun moment le degré de consommation de ces boissons. Plusieurs études antérieures ont fait état d'effets néfastes en cas de consommation excessive de boissons énergisantes, une consommation faible à modérée ne présentant pas - ou peu - de danger. Un facteur qu'il faudra donc également déterminer dans le futur.

"Nous espérons que la Food and Drug Administration se penchera soigneusement sur un examen de ces boissons concernant un étiquetage éventuel sur leurs effets néfastes sur la santé et sur le fait qu'elles devraient être déconseillées pour certaines tranches d'âge et sous-populations plus sensibles", conclut le chercheur.