Les bars à chicha, les nouveaux bistrots de la Gen Z ?

Depuis ces 15-20 dernières années, la chicha surfe sur un effet de mode. Devenue très populaire auprès des jeunes, sa consommation favorise le lien social et invite à la discussion, comme un moment suspendu dans une société ultra technophile et individualiste où tout va très vite. Loin de l'image stigmatisée des bars à chicha d'antan, la Gen Z s'approprie peu à peu ce lieu de rencontres et le transforme en bistrot 2.0.