Les astuces du champion de France de mémoire pour booster notre faculté mémorielle

Il donne ici quatre conseils pour retenir le nom des États sur une carte des États-Unis.

Votre mémoire vous joue des tours? Il existe pourtant des solutions pour la rendre plus efficace. Sébastien Martinez, champion de France de mémoire 2015, livre des conseils pour l'améliorer par le biais d'associations d'idées. Pour s'entraîner, il suggère de commencer par réaliser des exercices tels que la mémorisation du nom des États et de leur capitale aux États-Unis. "Vous allez utiliser vos cinq sens et vos souvenirs personnels", explique-t-il. "Par exemple, si on prend l'Arkansas, dont la capitale est Little Rock, moi j'imagine un arc pour Arkansas et Little Rock, un petit caillou qui, comme dans un dessin animé, a son arc et ses flèches et qui tire partout."

Des histoires pour faire travailler sa mémoire

Le champion de la mémoire conseille ensuite d'inventer des histoires pour pouvoir localiser les États sur la carte. "Plus les histoires vont solliciter vos cinq sens, seront drôles, émotionnelles, vont vous faire peur et plus elles vont s'encoder et devenir mémorables." Pour l'État de Washington, le jeune homme confie imaginer une "washing machine, une machine à laver qui est en train de vibrer, de bouger", à l'intérieur de laquelle se trouverait un distributeur d'origan - pour l'Oregon, qui se situe au sud de l'État de Washington - que vient ensuite récupérer un calife, représentant la Californie elle-même au sud de l'Oregon, etc. Il précise: "Plus ça va être personnel et mieux ça va s'encoder et vous allez augmenter vos chances de mémorisation". Mais puisque rien n'est acquis sans un peu de persévérance, Sébastien Martinez incite à répéter l'exercice plusieurs fois. "Vous verrez, ça fonctionne", se félicite-t-il. "Amusez-vous avec vos neurones."