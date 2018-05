Les antidépresseurs sont-ils synonymes de prise de poids ?

Dans une étude menée sur 12 types d'antidépresseurs les plus fréquemment prescrits au Royaume-Uni, il ressort que leur prise sur le long terme serait susceptible d'augmenter les risques de prise de poids chez les patients.

Des chercheurs du King's College de Londres ont mené cette vaste étude en analysant les données médicales de près de 300.000 patients britanniques sur une période de dix ans pour évaluer la relation sur le long terme entre la prise de ces médicaments et l'évolution de la prise de poids.

L'échantillon de personnes étudiées comprenait tous les types de morphologies, allant des personnes classées comme de poids normal en début d'étude (avec des Indices de Masse Corporelle compris entre 18,5 et 24,9), en surpoids (IMC entre 25 et 29,9), obésité simple (35-34,9), obésité sévère (35-35,9), obésité morbide (40- 44,9) et au-delà (45 et plus).



Lorsque la personne voyait sa masse augmenter de 5%, les scientifiques commençaient à parler de prise de poids.

Après avoir pris en compte des facteurs capables d'influencer les risques de prise de poids, les scientifiques ont trouvé que les patients auxquels avaient été prescrits 12 des antidépresseurs les plus fréquemment utilisés étaient plus susceptibles (+ 21%) de devoir faire face à un épisode de prise de poids que les personnes n'étant pas sous antidépresseurs.

Ils ont aussi remarqué que le risque de prise de kilos augmentait de façon conséquente au cours de la deuxième et de la troisième année de traitement. De plus, le risque de prise de poids restait élevé jusqu'à six années de traitement.

Pour les personnes classées dans la catégorie des "poids normaux" en début d'étude, leur risque de passer du côté du surpoids ou de l'obésité augmentait de 29% en comparaison avec les personnes sans traitement.

Pour les patients dans la catégorie en surpoids, le risque de passer dans le camp des obèses était aussi de 29% plus important pour les personnes sous traitement que les autres.

En revanche, la prise de ce type de médicaments pendant moins de 12 mois ne semblait pas être associée à quelconque prise de poids, mais les chercheurs ont noté que cette information résultait peut-être d'un enregistrement incomplet de données.

L'auteur en charge de cette étude, le docteur Rafael Gafoor, a précisé : "Nos résultats montrent que les traitements antidépresseurs augmentent le risque de prise de poids chez les patients traités sur plusieurs années. D'une perspective clinique, ces observations renforcent le besoin d'un accompagnement personnalisé de gestion de poids en parallèle des traitements antidépresseurs."

Le docteur a par ailleurs souligné qu'aucun patient ne devrait arrêter son traitement du jour au lendemain, et qu'il doit consulter son médecin ou un pharmacien au préalable.

Les résultats sont consultables (en anglais) sur BMJ.