Les anesthésies générales dans l'enfance peuvent endommager l'apprentissage à l'école

Les enfants en bas âge qui ont subi une anesthésie générale dans le cadre d'opérations chirurgicales obtiennent de moins bons résultats scolaires préviennent des chercheurs australiens, sans pour autant remettre en cause la nécessité de certaines interventions médicales.

L'étude a suivi 211.978 enfants australiens en bonne santé depuis leur naissance jusqu'à leur 4 ans. Les travaux se sont focalisés sur les effets d'une ou plusieurs opérations sous anesthésie générale subies dans l'enfance sur les résultats scolaires en 2009, 2012 puis sur la période 2008-2014.

L'étude montre que les enfants qui avaient subi des interventions chirurgicales sous anesthésie générale (37.880) avaient plus de risque d'avoir un moins bon développement, soit 17% de plus comparativement aux enfants non exposés (197.301).

Les chercheurs se sont basés sur leur santé physique et leur bien-être, leur maturité émotionnelle, les compétences de communication, sociales et de culture générale pour évaluer le développement global mais aussi sur les apprentissages comme le langage, l'arithmétique et le niveau d'alphabétisation.

Les chercheurs ont trouvé une association entre l'anesthésie générale et de moins bonnes performances scolaires sans pouvoir expliquer ce lien. Les compétences chez les enfants concernés étaient diminué de 34% en arithmétique et 23% en lecture. En revanche, une seule anesthésie générale, se semble pas avoir d'incidence, excepté pour le niveau en arithmétique évalué comme faible, souligne l'étude.

L'un des auteurs de l'étude, le Dr Justin Skowno, conseille aux parents d'explorer avec leur médecin d'autres alternatives possibles à l'anesthésie générale : soit éviter l'opération, la retarder à un âge ultérieur ou envisager une alternative à la chirurgie ou d'autres méthodes sédatives.

Par ailleurs, les chercheurs préconisent de surveiller les différents apprentissages (écriture, lecture et arithmétique) de l'enfant au moment de son entrée à l'école et durant sa scolarité, surtout si l'enfant a eu des hospitalisations répétées.

Ces travaux sont publiés dans la revue Pediatric Anesthesia.