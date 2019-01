Les aliments riches en fibres permettraient de réduire les risques de maladies chroniques

De nouvelles recherches commandées par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) ont montré que l'ajout de fibres et de céréales complètes à son alimentation pouvait aider à réduire le risque de maladies chroniques comme les maladies coronaires, les attaques de type AVC, le diabète de type 2 et le cancer colorectal.

Des chercheurs des universités d'Otago, en Nouvelle-Zélande et de Dundee en Ecosse ont mené une nouvelle méta-analyse de 185 études observationnelles contenant des données concernant 135 millions de personnes-années (une unité de mesure qui correspond à la durée de suivi d'une personne non malade pendant un an) et 58 essais cliniques comprenant 4.635 participants adultes en bonne santé.

Les chercheurs se sont concentrés sur les effets des fibres alimentaires et des céréales complètes sur le risque de mort prématurée et sur les taux de maladies cardiaques, cardiovasculaires, d'AVC, de diabète de type 2, de cancer colorectal et de cancers associés à l'obésité (du sein, de l'endomètre, de l'œsophage et de la prostate).

Leurs résultats montrent que les personnes qui consommaient des fibres en grandes quantités (entre 25 g et 29 g/jour, bénéficiaient d'une réduction de 15 à 30% des causes de mortalité précitées par rapport aux personnes qui mangeaient moins de fibres.

De plus, les aliments riches en fibres permettaient aussi de réduire les taux de maladies cardiaques coronaires, d'AVC, de diabète et de cancer colorectal de 16 à 24%.

Les scientifiques ont par ailleurs noté un lien entre les doses consommées et les réponses reçues, laissant penser qu'un fort apport de fibres alimentaires (entre 25 g et 29 g par jour) pouvait apporter des bienfaits encore plus importants pour lutter contre les maladies cardiovasculaires, le diabète de type 2 et les cancers colorectal et du sein.

De plus, une alimentation riche en fibre était associée à un poids moindre et à des taux abaissés de cholestérol par rapport à une alimentation pauvre en fibres.

Une importante consommation de céréales complètes était aussi associée à une réduction de 13 à 33% du risque de développer des maladies chroniques.

Par ailleurs, pour chaque augmentation de 15 g de sa consommation quotidienne de céréales, le nombre total des décès et les taux de maladies cardiaques coronariennes, de diabète de type 2 et de cancer colorectal reculaient de 2 à 19%.

Les céréales complètent étaient par ailleurs liées à une réduction de poids, les scientifiques expliquant que les céréales complètes seraient riches en fibres, d'où leurs bienfaits.

En revanche, l'étude n'a pas permis d'illustrer le fait que les alimentations à faible indice glycémique permettaient de se protéger du diabète de type 2 et des AVC. Ils ont expliqué que les aliments bénéficiant d'un faible indice glycémique pouvaient contenir des sucres ajoutés, des graisses saturées et du sodium qui pourraient venir contrecarrer les bienfaits de ce type d'alimentation.

On notera que la plupart des personnes à travers le monde consomment moins de 20 g de fibres alimentaires chaque jour.

Pour augmenter sa consommation de fibres, il est conseillé de manger des céréales complètes, des légumineuses, des fruits et des légumes.