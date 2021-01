Les aliments frits, même consommés avec modération, seraient néfastes pour le cœur.

Plus vous consommez de poulet, poisson et pommes de terre frits, plus vous courez le risque de développer une maladie cardiaque grave à long terme. C’est ce que révèle une nouvelle enquête scientifique, basée sur la méta-analyse de près de 20 études montrant que les aliments frits seraient associés à une hausse des maladies cardiaques et du risque d’accident vasculaire cérébral (AVC).

On a coutume de dire que consommés avec modération, certains aliments considérés comme nocifs pour la santé demeurent sans danger. Mais une nouvelle étude met en garde contre les effets néfastes des aliments frits sur le cœur et les artères et ce, même lorsqu’il est question de petites portions.

