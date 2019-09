Les adolescentes noctambules seraient plus susceptibles d'être en surpoids

Des recherches américaines ont montré que le fait de se coucher tard et de ne pas suivre des horaires réguliers de sommeil pouvait être associé à un risque accru d'obésité chez les jeunes filles.

Chronotypes de nuit ou de jour?

Des chercheurs du Massachusetts General Hospital for Children (MGHfC) et de la Harvard Medical School ont suivi 418 filles et 386 garçons âgés de 12 à 17 ans grâce à un actigraphe (un appareil qui enregistre les périodes d'activité et de repos), qu'ils portaient à leur poignet au moins cinq jours consécutifs.

Les scientifiques ont utilisé les données collectées pour examiner le chronotype de chaque participant, pour savoir s'ils étaient plus du matin ou plus du soir, ainsi que le "décalage social", la différence entre les heures de sommeil le week-end et les jours d'école.

On a demandé aussi aux participants de compléter des questionnaires. Les chercheurs ont ensuite enregistré les mesures anthropométriques des sujets, qui ne sont autres que les mesures de la masse musculaire, osseuse et adipeuse pour évaluer la composition du corps.

Un chronotype de nuit et un décalage social plus prononcé étaient associés à une plus forte susceptibilité de surpoids chez les filles, mais pas chez les garçons.

En effet, chez les filles, le fait de veiller tard était associé à une augmentation moyenne de 0,58 cm du tour de taille et à une augmentation de 0,16 kg/m2 des graisses corporelles. Chaque heure de décalage social était associée à une progression de 1,19 cm de tour de taille et à 0.45 kg/m2 de graisses corporelles supplémentaires.

Leurs résultats, repris par la revue JAMA Pediatrics, restaient avérés même après avoir pris en compte la durée de sommeil et d'autres comportements du quotidien.

Pas de grasses mat pour rester svelte

"Au-delà de la quantité et de la qualité, le timing est un composant vital du sommeil parce qu'il détermine si l'horloge circadienne d'un individu est synchronisée avec les rythmes de ses activités quotidiennes", a noté Elsie Taverasen charge de l'étude. "Ceci est particulièrement important chez les adolescents, dont les préférences nocturnes et les demandes scolaires entraînent souvent des horaires irréguliers de sommeil pouvant causer un mauvais alignement circadien."

Les chercheurs notent que les résultats soulignent le besoin qu'ont les ados d'adopter des horaires réguliers de coucher et de réveil en semaine mais aussi le week-end.

"De fortes variations dans les rythmes de sommeil pendant la semaine peuvent perturber une physiologie normale et entraîner une obésité et un risque cardio-métabolique", a expliqué l'auteur Elizabeth Cespedes Feliciano. "Notre étude souligne le rôle de l'horloge biologique dans le risque d'obésité."

"Les familles devraient encourager leurs enfants à adopter des horaires réguliers de sommeil et à améliorer leur hygiène de sommeil en limitant l'accès aux appareils électroniques et à la consommation de caféine le soir", a précisé le professeur Feliciano.