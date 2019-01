Les 5 résolutions éco-responsables à appliquer cette année

Si vous n’avez pas encore établi toutes vos résolutions pour cette nouvelle année et que vous êtes sensibles à l’environnement, nous avons dressé une liste pour vous.

Première résolution: arrêter de fumer. Si la cigarette est nocive pour votre santé, elle l’est aussi pour l’environnement. 6.000 milliards de cigarettes sont produites chaque année alors que la plantation de tabac peut entraîner la déforestation, l’utilisation de pesticides ou encore la pollution des sols. Si tous les fumeurs prenaient la décision de ne plus l’être, nous pourrions réduire de 84 millions de tonnes l’émission globale de CO2.

L’utilisation excessive de plastique a aussi des répercussions catastrophiques sur l’environnement. La seconde résolution de cette nouvelle année devrait donc être de limiter les emballages plastique comme les bouteilles d’eau ou de soda, qui peuvent mettre jusqu’à 1.000 ans pour se dégrader alors qu’elles ont été produites en seulement quelques secondes.

Plus d’un tiers des émissions de CO2 ont pour origine le secteur des transports. La troisième résolution pour 2019 est donc de privilégier les modes de déplacement éco-responsables comme la bicyclette, ce qui limiterait la diffusion délétère de particules fines dans l’atmosphère. "Je suis certain que si vous essayez le vélo pour aller à votre travail plutôt que de prendre les transports, vous n’allez pas faire demi-tour", affirme Stein Van Oosteren, Président de FARàVélo.

Résolution suivante: acheter d’occasion. Chaque foyer accumule en moyenne 2,5 tonnes d’objets chez lui, alors pensez à acheter d’occasion car cela pourrait réduire la pollution générée par les transports, les chaînes des production et alléger la production de déchets. Aussi, avec ce comportement, "vous n’encouragez pas les marques non éthiques et polluantes", précise la Youtubeuse Verena Erin.

Enfin, la cinquième et dernière résolution est originale, sportive et bonne pour l’environnement: adoptez le plogging. Cette nouvelle activité consiste à ramasser des déchets tout en faisant son jogging. Les adeptes récoltent des sacs entiers d’ordures tout en faisant leurs exercices.